Турция категорически против независимости Курдистана, которая может стать детонатором фрагментации всего ближневосточного региона, сообщил haqqin.azтурецкий политолог, экс-депутат парламента Турции Ирфан Гюнуз.

«Анкара никогда не согласится на создании независимого курдского государства с претензиями на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Мы однозначно поддерживаем территориальную целостность соседних государств. На Ближнем Востоке живут сотни различных народов, этнических и религиозных групп. Прецедент с независимостью Курдистана может привести к тому, что по всему региону будут созданы десятки мини-государств. Весь мир интегрируется по на примере ЕС и EАЭС. Однако, в исламском мире происходит обратный дезинтеграционный процесс»,- сказал политолог.

Комментируя сообщения курдских СМИ о том, что на референдуме участвуют представители туркманских партий, Гундуз, сказал, что между туркманами так же как курдами произошел раскол по вопросу референдума.

«К примеру, один из курдских лидеров Талабани и его сторонники бойкотируют референдум. Что касается туркман, то большинство их организаций выступили против референдума по независимости. Две туркманские партии принявшие участие на референдуме: партия Реформ и партия Развития представляет меньшинство туркман в этом регионе», - сказал он.