ФСБ задержала азербайджанца за незаконное пересечение границы

Пограничным управлением ФСБ России по РД возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана. Как сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе Погрануправления, иностранцу предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

«Азербайджанец, заведомо зная, что МВД республики в отношении него приняло решение о не разрешении въезда в Российскую Федерацию, заключил фиктивный брак с гражданкой России с целью изменения установочных данных. Используя новые фамилию, имя и отчество незаконно пересек границу и направился в Дербент, где был задержан пограничниками», - отметил источник.

По словам представителя ведомства, Магарамкентским районным судом республики гражданин Азербайджана признан виновным в совершении преступления. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и выдворен за пределы Российской Федерации.