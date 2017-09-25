Закир Гасанов посетит Беларусь

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник встретился с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в стране Геннадием Ахрамовичем.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны также обсудили детали планируемого в ближайшее время визита министра обороны Азербайджана в Беларусь и вопросы военного сотрудничества, которые будут рассмотрены в ходе предстоящих встреч.