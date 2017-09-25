Турция прервала вещание курдского канала Rudaw

Отдел радио и телевещания Турции (RTUK) остановил вещание курдского канала Rudaw через спутник Turkcell. Об этом сообщает радиостанция Rudaw, входящая в холдинг.

По данным радиостанции, это связано с мерами, предпринимаемыми Турцией в связи с референдумом в Иракском Курдистане.

Через спутник велось вещание на Турцию и страны Средней Азии. Всего вещание Rudaw ведется через четыре спутника на 160 стран мира.

Референдум раскритиковали многие страны, в том числе США, Лига арабских государств и соседи Ирака — Турция и Иран, имеющие свои курдские общины. По просьбе Багдада Иран даже закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном и провел на порубежье с ним военные учения.

