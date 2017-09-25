Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт зданий в Нефтчале

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Нефтчала, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта коммуникационных линий 35 многоквартирных зданий в городе Нефтчала и их фасадной части из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти Нефтчалинского района будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.