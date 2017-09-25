Ирак отобрал нефть у Киркука

Парламент Ирака принял решение передать нефтяные месторождения Киркука на баланс центрального правительства, передает Анадолу заявление, сделанное на пресс-конференции председателем Комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Хакимом Замили.

Кроме того, в соответствии с решением иракского парламента, государственные служащие, принявшие участие в голосовании на референдуме Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ), должны быть сняты со своих должностей.

По его словам, принятое парламентом решение будет распространяться на всех госслужащих, включая сотрудников сферы безопасности.

Также отмечается, что парламент Ирака принял решение сохранить военное присутствие в Киркуке и на других спорных территориях на севере Ирака.