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Учёные Франции "разбудили" человека, пролежавшего в коме 15 лет

 

Ученые из Института когнитивных наук во французском Лионе смогли вернуть к жизни человека, который 15 лет провел в состоянии комы после тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщает Лайф.

Как следует из статьи, опубликованной в журнале Current Biology, это удалось сделать благодаря электрической стимуляции блуждающего нерва.

"Стимулируя блуждающий нерв, нам удалось показать, что мы можем улучшить состояние пациента и вернуть его в наш мир уже тогда, когда кажется, что все потеряно, — отметила Анжела Серигу, добавив, что человеческий мозг может формировать новые связи и чинить себя даже в подобной критической ситуации.

Специалисты работали с пациентом, который попал в автокатастрофу в 20-летнем возрасте и на протяжении 15 лет находился в коме. В брюшной полости мужчины был установлен электростимулятор, который подключили к одному из окончаний блуждающего нерва. В результате, мужчина вышел из комы и начал реагировать на слова и действия окружающих — следить глазами за предметами, двигать шеей, перестал засыпать в то время, когда его мама или сиделка читали книгу. Помимо того, пациент смог исполнять простые действия, о которых его просили сиделки и родные.

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Учёные Франции "разбудили" человека, пролежавшего в коме 15 лет
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