В Курдистане завершился референдум о независимости

В Иракском Курдистане закрылись избирательные участки для голосования на референдуме о самоопределении этого автономного региона, передает Интерфакс.

В бюллетене, напечатанном на четырех языках - курдском-сорани, арабском, ассирийском и туркоманском, был задан вопрос: "Согласны ли вы, чтобы курдский регион и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?"

В состав Иракского Курдистана входят четыре провинции - Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа. В них проживают 5,5 млн человек. Общая площадь этих провинций составляет около 40 тыс. кв. км.

Намерение иракских курдов провести референдум встретило резкое неприятие у ряда государств. В частности, против этой инициативы выступили Турция, Иран, ЕС, США и Великобритания.