Генсек ООН о референдуме в Курдистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен возможным дестабилизирующим эффектом референдума в Иракском Курдистане и поддерживает территориальную целостность РИ. Об этом заявил журналистам официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
"Генеральный секретарь полностью уважает суверенитет, территориальную целостность и единство Ирака и считает, что все вопросы между федеральными властями и региональным правительством Курдистана должны решаться через упорядоченный диалог", - сказал Дюжаррик.