Порошенко подписал скандальный закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Это одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", – заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что закон повышает роль украинского языка в образовательном процессе.

"Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине", – говорится в сообщении.

В то же время, по мнению Порошенко, в образовательном процессе важно соблюдение прав представителей национальных меншинств, которые проживают в Украине: "Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран".