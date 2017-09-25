В Киркуке введен комендантский час

Власти Киркука – главного города иракского Курдистана – объявили комендантский час с момента окончания референдума, результат которого, скорее всего, будет в пользу независимости региона, сообщает "Голос Америки".

Голосование вызывает резкое неприятие как у правительства в Багдаде, так и у соседних стран и США.

Глава курдского региона Масуд Барзани призвал пять миллионов избирателей мирно прийти на участки и проголосовать. Выступая в воскресенье в Эрбиле, он сказал: «Независимость позволит нам не повторять трагедий прошлого. Партнерство с Багдадом оказалось неудачным, и мы к нему не вернемся».

Официальные результаты референдума ожидаются во вторник. Если большинство избирателей выскажется за независимость, это не повлечет за собой немедленного отделения от Ирака, но станет первым шагом в переговорном процессе по данному вопросу.