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В Киркуке введен комендантский час

 

Власти Киркука – главного города иракского Курдистана – объявили комендантский час с момента окончания референдума, результат которого, скорее всего, будет в пользу независимости региона, сообщает "Голос Америки".

Голосование вызывает резкое неприятие как у правительства в Багдаде, так и у соседних стран и США.

Глава курдского региона Масуд Барзани призвал пять миллионов избирателей мирно прийти на участки и проголосовать. Выступая в воскресенье в Эрбиле, он сказал: «Независимость позволит нам не повторять трагедий прошлого. Партнерство с Багдадом оказалось неудачным, и мы к нему не вернемся».

Официальные результаты референдума ожидаются во вторник. Если большинство избирателей выскажется за независимость, это не повлечет за собой немедленного отделения от Ирака, но станет первым шагом в переговорном процессе по данному вопросу.

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