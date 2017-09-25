США решили сэкономить на карабахском урегулировании

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил ликвидировать должности около 30 специальных послов Госдепа, включая тех, кто занимается сирийским кризисом и карабахским конфликтом в Минской группы, в рамках реорганизации Госдепа. Об этом говорится в письме Тиллерсона к председателю Комитета Сената по внешним отношениям Бобу Коркеру, представленном на сайте Politico.

В письме, в частности, отмечается, что Бюро по делам Европы и Евразии сохранит штат и функции старшего представителя в Минской группе ОБСЕ.

«Должность будет ликвидирована, а функции продолжит выполнять заместитель помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии. Одно место и $182,000 в виде вспомогательных расходов останутся в распоряжении Бюро по делам Европы и Евразии»,- говорится в письме.