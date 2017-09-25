В Китае заблокировали WhatsApp

Власти Китая заблокировали мессенджер WhatsApp, сообщает The New York Times со ссылкой на данные исследовательского стартапа Symbolic Software.

Эксперт компании Надим Кобеисси допускает, что для блокировки WhatsApp китайские власти могли разработать специальное программное обеспечение.

Перебои в работе мессенджера начались с середины прошлой недели, уточнили в Symbolic Software. В настоящее время китайские пользователи не могут отправить через мессенджер ни текстовые сообщения, ни фото и видео.

WhatsApp был последним доступным продуктом компании Facebook в Китае. Сама соцсеть заблокирована с 2009 года, также в стране не работает Instagram. Информация о частичной блокировке WhatsApp в Китае появилась в июле. Тем не менее, советник по технической политике правительства Китая заявил тогда NYT, что вряд ли WhatsApp будет полностью заблокирован.