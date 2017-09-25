В Пхеньяне, несмотря на ужесточение санкций, проходит международная торговая ярмарка. Организаторы заявляют, что в мероприятии принимает участие 81 иностранная компания, сообщает Евроньюс.

В этом году на выставке гораздо меньше, чем обычно, товаров и услуг из Китая, а также из стран Юго-Восточной Азии. Большим спросом у жителей Пхеньяна пользуются бытовые товары и медицинские препараты.

Представитель организаторов уверяет, что “выставка открылась успешно, невзирая на варварские и жестокие санкции и изоляцию, наложенные американскими империалистами и другими враждебными силами”.

Единственная европейская компания на выставке — итальянское транспортное предприятие OTIM, работающее в КНДР с 2000 года. Президент компании Марио Карнилия говорит, что объемы торговли снизились: "Мы надеемся, что ситуация в ближайшем будущем немного улучшится".

Новинка на выставке — планшет с модулем Wi-Fi. Такой гаджет жители Северной Кореи смогут купить впервые, но доступ в интернет через WI-FI в стране запрещен.