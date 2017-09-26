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Результаты референдума в Курдистане будут объявлены через 72 часа

 

Окончательные результаты прошедшего в понедельник референдума о независимости Иракского Курдистана будут обнародованы в течение 72 часов. Об этом сообщает телеканал Alsumaria, цитируя заявление представителя Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму.

По его словам, "официальные итоги плебисцита о независимости Иракского Курдистана будут объявлены в течение 72 часов". Ранее сообщалось, что результаты станут известны не раньше вечера вторника.

Голосование на референдуме о независимости Иракского Курдистана завершилось в 19:00 по местному времени. Для участия в плебисците зарегистрировались 5,2 млн человек. По данным избиркома, к урнам для голосования пришли "около 78% зарегистрированных".

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