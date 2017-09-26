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Госдеп: "Мы не поддерживаем ИГИЛ"

 

Госдепартамент США не согласился с заявлениями российской стороны, что США косвенно поддерживают террористическую группировку "Исламское государство" и что российский генерал погиб в Сирии из-за двуличной позиции США, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.

"Заявления, что США поддерживают ИГ или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ", — сказал представитель Госдепартамента.

"Комментарии, сделанные российскими официальными лицами, не являются правдивыми и не помогают делу", — добавил он.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это та цена, которую заплатила РФ за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

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