Госдеп: "Мы не поддерживаем ИГИЛ"

Госдепартамент США не согласился с заявлениями российской стороны, что США косвенно поддерживают террористическую группировку "Исламское государство" и что российский генерал погиб в Сирии из-за двуличной позиции США, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.

"Заявления, что США поддерживают ИГ или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром ИГ", — сказал представитель Госдепартамента.

"Комментарии, сделанные российскими официальными лицами, не являются правдивыми и не помогают делу", — добавил он.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, возглавлявший группу российских военных советников, погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это та цена, которую заплатила РФ за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.