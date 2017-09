Информатор WikiLeaks Челси (Брэдли) Мэннинг написала в своем Twitter о том, что ее не пустили в Канаду, передает RT.

Сообщение она сопроводила фотографией официального отказа канадских чиновников.

«Итак, предполагаю, что Канада навсегда запретила мне въезд?» — написала Мэннинг, добавив, что ей запретили въезжать в страну на основании совершенного ею преступления, схожего с изменой стране.

so, i guess canada has permanently banned me ? ✋🤠🌄🇨🇦 @CitImmCanada denied entry b/c of convictions similar to "treason" offense 🤔🌈💕 pic.twitter.com/xp0JOEEOGd