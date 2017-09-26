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Лидер удинов: «Карабахские армяне нас поглощают. Надежда на Азербайджан!» эксклюзив

Автор: Лятиф Мустафаев 

«Только в Азербайджане удины могут сохранить свою самобытную культуру, язык и традицию. Во всех остальных странах и регионах они ассимилируются и растворяются среди местного населения». Об этом в беседе с haqqın.az заявил старший научный сотрудник Бакинского государственного университета, председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили.

Роберт Мобили

По словам ученого, удины в Азербайджане в течение тысячелетий сохраняли свою самобытность, христианство и родной язык, в то время как в единоверной Грузии и Армении сложилась совершенно противоположная ситуация.

«Ассимиляционные процессы, протекающие в Грузии, вовсе не следует считать следствием целенаправленных действий. Напротив, здесь были предприняты все шаги для спасения самобытности удин и их языка. Одним из факторов, несомненно, вызвавшим интенсивное «растворение» удин, послужили ассимиляционные процессы, то есть совместные браки, которые стимулировала единая вера. То есть, в Грузии православие грузин и удин способствовало их сближению. В результате в смешанных семьях общались на более перспективном и более распространенном грузинском языке», - отметил собеседник.

Лидер азербайджанских удин говорит, что в Нагорном Карабахе и в Армении удины полностью ассимилировались: «Исторический период в 100 лет подтвердил ассимиляцию удин в этих регионах. Такая же участь ждет удин в России и Украине».

По словам Роберта Мобили, ситуация в Азербайджане иная. Сейчас уже не помнят о случаях смешанных браков. Зафиксированы только эндогамные браки, которые способствовали определенной изоляции удин, однако в этих условиях легче было сохранить и национальную самобытность, и язык.

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