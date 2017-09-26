На морском дне ученые обнаружили реликтовый лес

На дне Мексиканского залива дайверы обнаружили первобытный кипарисовый лес, которому почти 60 тысяч лет, сообщает Евроньюс.

Вдоль побережья американского штата Алабама на глубине около 20 метров простирается реликтовый кипарисовый лес. Ему почти 60 тысяч лет. От когда-то высоких стволов деревьев остались лишь пни. Но при их надрезе можно почувствовать запах кипариса, говорят аквалангисты.

Согласно предварительным выводам исследователей, лес простоял недолго и был затоплен из-за повышения уровня воды. Тысячелетиями он был погребен под слоем океанических отложений, который смел ураган "Иван", обрушившийся на этот участок в 2004 году.

Ученые надеются, что находка поможет им понять, как со временем менялся климат в этом регионе.