Подписаться на уведомления
 

На морском дне ученые обнаружили реликтовый лес

 

На дне Мексиканского залива дайверы обнаружили первобытный кипарисовый лес, которому почти 60 тысяч лет, сообщает Евроньюс.

Вдоль побережья американского штата Алабама на глубине около 20 метров простирается реликтовый кипарисовый лес. Ему почти 60 тысяч лет. От когда-то высоких стволов деревьев остались лишь пни. Но при их надрезе можно почувствовать запах кипариса, говорят аквалангисты.

Согласно предварительным выводам исследователей, лес простоял недолго и был затоплен из-за повышения уровня воды. Тысячелетиями он был погребен под слоем океанических отложений, который смел ураган "Иван", обрушившийся на этот участок в 2004 году.

Ученые надеются, что находка поможет им понять, как со временем менялся климат в этом регионе.

250 просмотров


Старости
Аллахшукюр Пашазаде осуждает независимость Курдистана
Аллахшукюр Пашазаде осуждает независимость Курдистана обновлено
Наша погода
Сегодня 23° / 16°
27 Сен 18° / 12°
28 Сен 17° / 12°
29 Сен 19° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0296 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Несменяемая вечная Меркель наше послесловие
Демократию в Грузии решили отложить до 2024 года haqqin.az из Тбилиси
Азербайджанские коммунисты отпразднуют 100-летие революции в России эксклюзив
Джон Маккейн об «очень плохом» прогнозе врачей
Александр Коновалов: «Цели и задачи Кремля и Курдистана совпадают» эксклюзив
На морском дне ученые обнаружили реликтовый лес
Лидер удинов: «Карабахские армяне нас поглощают. Надежда на Азербайджан!» эксклюзив
Информатора WikiLeaks не пустили в Канаду За измену родине
Сильное землетрясение в Тихом океане
Госдеп: «США не виновны в гибели российского генерала»
Боевики ПКК напали на микроавтобус в Турции есть погибшие и раненые
Результаты референдума в Курдистане будут объявлены через 72 часа
Сильный ветер в Масаллы сорвал крышу дома
США: Ирак должен быть единым для противостояния Ирану
Международная торговая ярмарка в Пхеньяне Несмотря на санкции
В Китае заблокировали WhatsApp
Азербайджанская штангистка стала чемпионкой Европы
США решили сэкономить на карабахском урегулировании
Нефть продолжает дорожать: Brent уже выше $59 Впервые с 2015 года; обновлено
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Госдеп: «США не объявляли войну Северной Корее»
В Киркуке введен комендантский час
Порошенко подписал скандальный закон
Генсек ООН о референдуме в Курдистане
В Курдистане завершился референдум о независимости
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться