Независимость Курдистана сделает регион Ближнего Востока еще более взрывоопасным, убежден президент российского Института стратегических оценок Александр Коновалов.

В беседе с haqqin.az ученый-политолог особо выделил, что против независимости курдов выступают практически все соседние с Ираком страны, включая и сам Багдад.

«Курды объявят независимость. Лидеру северного Курдистана Барзани необходим сам факт проведения референдума, так как он хочет остаться в истории курдского народа как политик, который сделал важный шаг в реализации давней мечты курдов - достижении государственности. Но cо строительством «Большого Курдистана» руководители курдов спешить не будут – им вовсе не хочется сразу оказаться в полностью враждебном окружении», - размышляет А.Коновалов.

По его мнению, Эрбилю пока важно установить де-факто курдское государство. Курдов поддерживают США, которые сыграли важную роль в формировании курдских вооруженных формирований - пешмерге. Союзником курдов является и Израиль. Но ни Вашингтон, ни Тель-Авив не будут настаивать на скорейшем признании нового образования ООН и другими организациями.

«Категорическим противником независимого Курдистана остается Турция. Главным неприятелем президента Реджепа Тайыпа Эрдогана является не ИГ, а курдская вооруженная оппозиция внутри страны и в Сирии. Не меньше опасается курдского вопроса и Иран, где также имеется вооруженная курдская оппозиция. В данное время объявление независимости Курдистана к новому конфликту в регионе, скорей всего, не приведет, так как курды ограничили границы своего государства Северным Ираком.

Пока отрытые территориальные претензии на регионы компактного проживания курдов в соседних странах выдвигаться не будут. Но какое-то время Курдистан останется де-факто непризнанным государствам, которое потенциально может взорвать весь регион. Его лидеры не будут стремиться стать членом ООН и других международных организаций. Но это только пока, прежде нужен сам прецедент курдской государственности», - предполагает эксперт по международным отношениям.

Однако по мере укрепления курдского фактора в северном Ираке, полагает А.Коновалов, попытки легализации на международном уровне будут предприниматься.

«Что же касается РФ, то можно вспомнить, что Москва в советские годы помогала турецким курдским организациям, которые объявили себя коммунистическими. Современная Россия осторожно относится к курдам Ближнего Востока и не будет каким-то образом противостоять или поддерживать независимость Курдистана. Но позже Россия все же будет налаживать контакты с Эрбилем, так как цели и задачи Кремля и курдов совпадают по такому важному вопросу, как борьба с террористическими организациями в регионе. В военном плане курдские отряды пешмергеа показали себя как одни из самых боеспособных формирований, которые вели очень успешные операции против ИГ. Учитывая этот факт, курды смогут достаточно эффективно противостоять вторжению в Курдистан извне», - отметил политолог.