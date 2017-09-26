Джон Маккейн об «очень плохом» прогнозе врачей

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого летом обнаружили рак, рассказал, что врачи дают ему «очень плохой прогноз». Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Врачи сказали, что это очень серьезно, что прогноз очень и очень серьезный. Некоторые говорят 3%, некоторые – 14% (вероятность выздоровления). Знаете, это очень слабый прогноз. Я сказал: «Понимаю. Давайте делать то, что можем, искать лучших врачей, каких можем найти, и делать все что в наших силах», — сказал Маккейн.

Джон Маккейн, которому исполнилось 80 лет, возглавляет в сенате США комитет по вооруженным силам и является одним из наиболее авторитетных лидеров Республиканской партии.