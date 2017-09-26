Азербайджанские коммунисты приняли решение отметить 100-летие «Великой октябрьской социалистической революции». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Коммунистической партии Азербайджана.
На прошедшем очередном пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана председатель ЦК КП Азербайджана Рауф Курбанов выступил с докладом, рассказав о деятельности Компартии.
Затем на пленуме был подтвержден состав делегации Коммунистической Партии Азербайджана, которая примет участие на XIX международной встрече коммунистических и рабочих партий и торжественных мероприятиях, которые состоятся в Москве и Санкт-Петербурге с первого по седьмое ноября этого года в связи с 100-летним юбилеем «Великой октябрьской социалистической революции».