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Демократию в Грузии решили отложить до 2024 года haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

В Тбилиси очередной праздник – Венецианская комиссия в целом положительно оценила планируемые грузинским парламентом поправки в Конституцию. Одно только плохо, по мнению европейских экспертов, применение пропорциональной системы на парламентских выборах, на чем настаивала комиссия, в Тбилиси решили отложить до 2024 года.  

Эта уловка «вызывает сожаление и представляет собой препятствие для достижения консенсуса», - вынуждена была довести до сведения грузинского парламента комиссия. Теперь остается на следующей неделе внести соответствующие поправки, включая также принцип разрешения блоков и ждать, когда президент Георгий Маргвелашвили подпишет отредактированный вариант конституции.

Но тут реформу подстерегает новая неувязочка – дело в том, что нынешний глава грузинского государства известен как противник упомянутых новшеств. Прибегнет ли он к праву вето? Этот вопрос корреспондентов президентская администрации предпочла оставить без ответа. Теперь все ждут 26 числа, когда парламент соберется для обсуждения реформированной, вроде бы, конституции.

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