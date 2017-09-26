В Тбилиси очередной праздник – Венецианская комиссия в целом положительно оценила планируемые грузинским парламентом поправки в Конституцию. Одно только плохо, по мнению европейских экспертов, применение пропорциональной системы на парламентских выборах, на чем настаивала комиссия, в Тбилиси решили отложить до 2024 года.

Эта уловка «вызывает сожаление и представляет собой препятствие для достижения консенсуса», - вынуждена была довести до сведения грузинского парламента комиссия. Теперь остается на следующей неделе внести соответствующие поправки, включая также принцип разрешения блоков и ждать, когда президент Георгий Маргвелашвили подпишет отредактированный вариант конституции.

Но тут реформу подстерегает новая неувязочка – дело в том, что нынешний глава грузинского государства известен как противник упомянутых новшеств. Прибегнет ли он к праву вето? Этот вопрос корреспондентов президентская администрации предпочла оставить без ответа. Теперь все ждут 26 числа, когда парламент соберется для обсуждения реформированной, вроде бы, конституции.