Как выборы изменят Германию? Проще все было бы сказать – никак, ведь во главе правительственной коалиции останется ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, которая продолжит возглавлять немецкое правительство. Но изменения произошли, и они существенны.

Во-первых, теперь христианским демократам придется договариваться о создании коалиции с «зелеными» и свободными демократами. Партнеры ХДС/ХСС по двум последним правительствам, социал-демократы, в этот раз отказались идти во власть. Игра вторым номером плохо сказывалась на лояльности электората: зачем голосовать за СДПГ, если погоду во власти все равно делает ХДС/ХСС?

А недовольство действиями правительства приходится делить поровну. Вышло, правда, не совсем поровну, социал-демократы потеряли пять процентов, а христианские демократы – восемь по сравнению с минувшими выборами 2013 года, но ведь и база, от которой произошло падение, была разной: в прошлый раз ХДС/ХСС взяла 42%, а СДПГ – 26%.

Сейчас обе партии показали антирекорды за весь послевоенный период. Руководство социал-демократов, когда стало ясно, что лидерство в предвыборной гонке им не грозит, сделало выводы и приняло стратегически верное решение.

На следующие выборы они решили пойти в качестве оппозиционной силы, следующие четыре года набирая очки на критике правительства. Тем более что для Ангелы Меркель этот срок в кресле канцлера уже, скорее всего последний, она и так руководит страной с 2005 года. Усталость нарастает не только у нее, но и от нее, и от несменного пребывания у власти христианских демократов.

Для ХДС/ХСС наступает непростой период. Во-первых, им предстоит сформировать коалицию с новыми, весьма экстравагантными партнерами, свободными демократами и «зелеными», удовлетворив их разнородные требования. Во-вторых, теперь им будет противостоять сильная оппозиция в лице СДПГ, почуявшей возможность перехвата власти на следующих выборах. В-третьих, за четыре предстоящих года необходимо будет подготовить убедительную замену совершенно незаменимому лидеру – Ангеле Меркель.

Это очень нелегкие задачи, но, с другой стороны, поиск их решения должен заметно оживить внутрипартийную жизнь и разогнать застоявшуюся кровь. А это само по себе положительно скажется на партии и Германии. Было много разговоров и сетований, что в бундестаг впервые после второй мировой войны попадет националистическая партия – «Альтернатива для Германии». Она действительно набрала чуть меньше 13% голосов, заняв третье место в общем зачете. Но об отказе сотрудничать с ней заявили все остальные политические силы страны, сам факт попадания АдГ в парламент воспринят как национальный позор, и теперь пресса, политики и общественное мнение начнут возвращать ситуацию в нормальное русло. Как это происходит, можно видеть на примере перевоспитания нынешнего президента США американским истеблишментом, прессой и гражданским обществом.

Скорее всего, АдГ останется одноразовым проектом, поднявшимся на мигрантском кризисе 2015 года. Самая ультрарадикальная партия является пестрым собранием очень разных персонажей с разной степени дикости взглядами, поэтому не стоит ожидать что АдН устоит против всеобщего натиска. Уже рассорились партийные евроскептики с партийными радикалами-ксенофобами. И это только начало. В общем, сколько бы неудовлетворительными ни казались отдельные результаты парламентских выборов в Германии, в целом для страны они, скорее, будут иметь позитивное значение.