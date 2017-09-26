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Arash Medikсal представил в Баку три революционных проекта на правах рекламы; фото

Автор: Отдел рекламы и маркетинга 

25 сентября 2017 года в отеле Four Seasons Baku состоялось главное событие года в нашей стране в сфере лазерной дерматологии и косметологии - прошла научно–практическая конференция на тему «В будущее с Syneron & Candela», организованная компанией Arash Medikсal, известной далеко за пределами Азербайджана.

Гостей из Великобритании, России, Украины, Грузии, а также всех остальных участников конференции лично приветствовал директор компании Arash Эхтирам Фарзалибеков.

Конференция была посвящена презентации трех революционных лазерных аппаратов компании Syneron & Candela: PicoWay, Vbeam и VelaShape III, разработанных на основе американских косметологических технологий.

Представитель компании Arash Dental & Beauty Севиндж Мамедова поприветствовала участников конференции и спикеров конференции.

Затем главный консультант в одном из крупнейших в Европе дерматологических центров в Манчестере и медицинский директор сети дерматологических клиник в Лондоне доктор Фирас Аль-Ниаими представил три революционных лазерных аппарата - PicoWay, Vbeam и VelaShape III компании Syneron & Candela, каждый из которых стал уникальным в своей области и произвел прорыв в косметологической медицине будущего.

Мастер–класс на аппаратах PicoWay, Vbeam и VelaShape III провели ведущие дерматокосметологи страны: доктор Севиндж Рустамзаде - специалист по лазеру, спикер компании Candela и многих международных конференций, единственный азербайджанский врач, индивидуально разработавший протоколы по лазерным дерматологическим процедурам, признанным за рубежом, и доктор Наргиз Мустафаева - известный врач-косметолог, официальный тренер компании Syneron & Candela в Азербайджане.

Невероятные по моментальной эффективности процедуры на фантастических аппаратах привлекли внимание всех участников конференции к экрану, на котором демонстрировались все манипуляции врачей с пациентами.

"На РicoWay возможно удаление татуировок всех видов и цветов, что является инновацией в косметологической медицине. Vbeam удаляет с кожи красные пятна всех видов, начиная от купероса и заканчивая врожденными патологиями. А на VelaShape III с одной процедуры объем пациента может уменьшиться - от 3 до 6 см".

Комментарии звездного доктора вносили ясность в производимые лазером процедуры. Многие врачи выразили свое удивление и восхищение простотой методов лечения дерматологических патологий на аппаратах PicoWay и Vbeam, на которые раньше уходили долгие месяцы при традиционном медицинском лечении, а иногда и годы.

Конференция «В будущее с Syneron & Candela, организованная компанией Arash, стала настоящим открытием для профессионалов в области красоты и здоровья. Среди участников конференции были известные врачи, журналисты и блогеры.

 

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