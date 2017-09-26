Битва за «Северный поток-2» (СП-2) входит в решающую фазу. Речь идет об амбициозном проекте «Газпрома», призванного запустить российский газ в страны ЕС, и в частности, в Германию, в обход традиционного транзитного маршрута через Украину. В этом проекте, как в капле воды, слились множество политических и экономических интересов.

Российский интерес – в том, чтобы застолбить свое преимущественное положение поставщика «голубого топлива» в Европу, а заодно и получить независимость от транзита через Украину – страну, отношения с которой из-за Крыма у Москвы испорчены всерьез и надолго. Америка, наоборот, поддерживает Украину и готова всячески помешать прокладке нового российского маршрута.

У Европы позиция более противоречивая: с одной стороны, для многих ее стран поступление газа через СП-2 экономически выгодно, с другой – политически Брюссель поддерживает Киев и находится в противостоянии с Москвой.

Свой интерес в этой истории есть и у Азербайджана, поскольку для его газовых проектов, связанных с Европой, СП-2 – прямой конкурент, и чем сложнее у него обстоят дела, тем нужнее Брюсселю Баку. Таковы, увы, реалии конкуренции, которую никто не отменял и никто не в состоянии отменить.

Похоронить проект. Возможно ли это?

На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прямым текстом заявил следующее: США хотят похоронить «Северный поток-2» при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая недвусмысленное воздействие на Европейский Союз.

Собственно, никто ни в Европе, ни за океаном не делает секрета из того, что Соединенные Штаты придерживаются позиции, согласно которой проекты «Северный поток — 2» (равно как и другой российский газовый проект - «Турецкий поток») усиливают российское доминирование на газовом рынке. А этого нельзя допускать ни в коем случае, ибо в противном случае Европа лишится возможностей для диверсификации поставщиков в этом секторе.

После того, как в начале августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект об усилении санкций против России, риски для строительства этих газопроводов сильно увеличились. Напомним, что в рамках антироссийских санкций Вашингтон выставил порог в $5 млн зарубежных вложений в год в любой российский проект. Превысивший его инвестор будет «серьезно оштрафован», пригрозил Конгресс.

Под удар американских ограничительных мер уже попали пять европейских компаний, финансирующих СП-2: французская Engie, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Они пообещали вложить в этот проект по $950 млн.

Стоит ли удивляться, что Германия и Франция назвали новые претензии США к России «вмешательством во внутренние дела ЕС»? А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил наложить вето на санкционное преследование интересов европейского бизнеса в России, отметив, что у ЕС есть варианты ответа на контрмеры США.

Не исключено, и об этом перешептываются в Москве и Брюсселе, европейские власти рассчитывают заключить новое, отдельное соглашение с Россией относительно СП - 2. Дело в том, что на этот газопровод не распространяются все правила, действующие на внутреннем рынке ЕС. Например, третий энергопакет, предполагающий недискриминационный доступ третьим сторонам для прокачки «голубого топлива». ЕС намерен согласовать с Россией этот принцип, а также настоять на прозрачной установке тарифов на прокачку газа и разделении деятельности по продаже и транспортировке сырья.

Как полагают эксперты, вполне возможно, что Евросоюз сможет добиться от России дополнительных условий по «Северному потоку-2», однако совсем отказываться от участия в этом проекте Брюссель не станет.

Американский газ, который Вашингтон активно предлагает европейцем, не заменит российского топлива. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's полагает, что из-за проблем со строительством новых газопроводов из России европейские потребители столкнутся с ростом цен на газ и даже с перебоями в его поставках.

Как бы то ни было, пока экспорт американского сжиженного топлива (СПГ) в Европу остается на низком уровне. Ежемесячные поставки американского топлива в ЕС составляет 280 млн кубометров. Россия экспортирует в среднем 17 млрд кубометров в месяц. Одним словом, заметить российское сырье американцы не в состоянии. Пока существующие в Европе СПГ-терминалы закрывают около трети потребностей ЕС в сырье. Большинство этих перевалочных пунктов в настоящее время простаивают, поскольку поставки газа из-за океана являются нерентабельными. Вот так.

Где деньги, Зин?

В «Газпроме», на котором лежит ответственность за реализацию проекта СП-2, стараются не терять оптимизма. По мнению начальника финансово-экономического департамента компании Александра Иванникова, санкции США не повлияют на проект.

Однако, несмотря на бодрые заявления, в реальности СП-2 уже испытывает ощутимые трудности - из-за американских санкций может быть пересмотрена схема финансирования проекта. Европейским партнерам «Газпрома» будет не просто преодолеть американские санкции в отношении России.

Так, глава австрийской компании OMV Райнер Зеле недавно заявлял, что придется искать деньги в российских и азиатских банках или вкладывать собственные средства.

Впрочем, пока от обязательств по реализации проекта, тем не менее, никто не отказывается. Аналитики предполагают, что в итоге могут сдвинуться сроки реализации проекта, а основная финансовая нагрузка ляжет на российскую сторону.

Еще одной проблемой на пути реализации проекта может стать позиция Дании, власти которой добиваются права отклонять проекты по прокладке трубопроводов через территориальные воды страны. «Северный поток — 2» как раз относится к числу таких проектов.

Датские власти заявляют, что в этих действиях они руководствуются соображениями безопасности и внешнеполитическим положением. А ведущая газета страны Politiken пишет, что поставки газа «могут быть использованы в качестве политического инструмента президентом России Владимиром Путиным». Зачем Дании нужны эти интриги – другой вопрос.

Германия, Италия, Турция – в московской обойме

Однако, для сторонников российских газовых проектов в Европе есть и хорошие новости. Самое удивительное, что они, как и плохие, пришли из-за океана. На днях был обнародован доклад управления по энергетической информации Министерства энергетики США, посвященный развитию рынка энергоресурсов до 2040 года. В нем черным по белому говорится о том, что в течение, по крайней мере, двух ближайших десятилетий, Европе не обойтись без российского газа: «среди европейских стран будет сохраняться значительная зависимость от поставок российского газа».

Выводы, к которым пришло Минэнерго США, не являются чем-то новым. В ЕС уже давно прогнозируют, что российское топливо в ближайшем будущем будет доминировать в энергобалансе Старого Света. Англо-голландская Royal Dutch/Shell открыто признает, что Россия останется главным поставщиком углеводородов на европейский рынок.

А эксперты британской BP подсчитали, что доля России в потреблении газа в ЕС к этому времени вырастет до 40%. Статистика, в принципе, подтверждает эти прогнозы: с 2010-го по 2016 год доля российского «голубого топлива» с странах ЕС выросла с 23% до 34%. Только в прошлом году экспорт российского газа в Европу превысил показатели предыдущего года на 12,5%. Основным потребителем является Германия, на втором месте Турция, на третьем — Италия. Такая диспозиция обусловлена российскими газопроводами, построенными как в советское время, так и после распада СССР.

Введенные уже в современной России «Голубой поток» и «Северный поток» позволили Москве нарастить поставки в Европу примерно на 50 млрд кубометров в год. Стоит ли удивляться тому, что российско-европейское сближение давно стало для США труднопреодолимым фактором?

Между тем большинство аналогичных проектов, которые разрабатывали на Западе, оказались нереализованными. Так, газопровод Nabucco, который предполагалось построить из Туркмении и Азербайджана в Австрию и Германию, остался на бумаге из-за дороговизны и разногласий участников проекта. Правда, сейчас появилась серьезные и вполне реальные конкуренты у российских газовых маршрутов. Речь идет о Трансанатолийском и Трансадриатическом газопроводах. Строительство этих маршрутов, по которым топливо из Прикаспия и Ближнего Востока должно поступать в Западную Европу, продолжается. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Однако их мощность составляет 16 млрд кубометров, в то время, как мощность СП-2 должна составить 55 млрд кубометров.

Азербайджан при всех случаях в выигрыше

Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что будущее СП-2 решается именно сейчас. Прежде всего, это решение лежит в политической сфере. Цена вопроса для всех вовлеченных сторон весьма высока.

Россия в случае запрета СП-2 может потерять реальные и потенциальные многомиллиардные прибыли, а также потерпеть чувствительное политическое поражение в результате отказа от своих планов. Европейским потребителям и европейским компаниям такое развитие событий тоже грозит сегодняшними и завтрашними нешуточными убытками.

Если же СП-2 будет-таки реализован, то очевидным пострадавшим станет Украина, которая лишится российских денег за транзит газа по своей территории. Америка за всей этой «возней» на территории Старого Света может посматривать со стороны и даже свысока: при любом развитии событий вряд ли она что-то проиграет, а выиграть при случае может.

Если Россия, как газовый поставщик, уйдет из Европы, то откроются новые перспективы для американского СПГ. Ну а у Азербайджана позиция вообще беспроигрышная. Его газу, который придет по новым строящимся маршрутам, в Европе рады в любом случае. А сложная геополитическая коллизия, в которую оказалась втянута Москва, позволяет Баку при всех случаях быть в выигрыше, не испортив при этом собственных отношений с могущественным соседом. Такое редко кому удается в нефте-газовых играх.