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Курдистан объявил о независимости последние итоги

 

Более 93% участников референдума в Иракском Курдистане поддержали независимость региона, свидетельствуют данные подсчета 282 тысяч голосов (около 9% проголосовавших). Об этом РИА Новости сообщили в Высшей независимой комиссии по референдуму и выборам в Курдистане.

Как заявил председатель комиссии, против независимости проголосовали 6,71% избирателей. Он отметил, что результаты могут меняться, так как подсчет продолжается. Официальные итоги огласят в четверг.

По последним данным, в референдуме участвовали около 3,3 миллиона человек, явка составила 72,16%.

Правом голоса на выборах обладали 5,2 миллиона избирателей. Принять участие в голосовании могли все граждане Ирака, зарегистрированные в Иракском Курдистане или в курдских районах. В голосовании участвовали не только провинции Эрбиль, Сулеймания и Дохук, официально входящие в состав курдской автономии, но и районы за ее пределами — в частности, в провинциях Киркук, Найнава, Салах-ад-Дин. Кроме того, голоса поступали через онлайн-голосование от курдов, живущих за пределами Ирака.

Против референдума выступил не только официальный Багдад, но и соседи Иракского Курдистана, а также США и ООН. Турция и Иран начали учения на границе с регионом, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения. Парламент Ирака проголосовал за увольнение всех курдских чиновников, участвовавших в референдуме, потребовав передать контроль над границей Курдистана и соседних стран, а также вести все переговоры и сделки по нефти только с иракским правительством.

Иракский Курдистан — автономный регион на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны.

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