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Трое израильтян убиты на Западном берегу реки Иордан

 

Палестинец совершил нападение с огнестрельным оружием на израильтян в поселении Хар-Адар близ Иерусалима на Западном берегу реки Иордан. Как сообщила во вторник пресс-служба полиции еврейского государства, три человека погибли, передает ТАСС.

"Стрельба в Хар-Адаре: террорист, который добрался до ворот поселения вместе с палестинскими рабочими, вытащил оружие и открыл огонь: трое израильтян были убиты", - говорится в документе. "Террорист был нейтрализован", - добавили в полиции.

Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев, еще более 500 человек получили ранения. По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.

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