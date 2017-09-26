Подписаться на уведомления
 

В Казахстане арестовали азербайджанских браконьеров

Автор: Отдел информации 

В Мангистауской области сотрудниками береговой охраны Пограничной службы Комитета нацбезопасности Казахстана за незаконное пересечение границы и по подозрению в браконьерстве задержаны трое граждан Азербайджана. Все правонарушители помещены в следственный изолятор, сообщает haqqin.az со ссылкой на Tumba.kz.

По информации пограничной службы КНБ Казахстана, предполагаемые нарушители государственной границы были замечены в 17 километрах от мыса Песчаный.

Заметив корабль пограничников, нарушители на большой скорости пытались уйти от погони в юго-восточном направлении. Быстроходный пограничный катер «Нурлыжол» под командованием Олжаса Куанова начал преследование.

Отмечено, что только после предупредительного выстрела в воздух подозреваемые в браконьерстве остановились и в итоге все трое были задержаны пограничниками.

Сообщается, что байда задержанных была «оборудована всем необходимым», включая три двигателя мощностью 225 и 250 лошадиных сил.

«При погоне нарушители избавились от улова... Из воды извлечены 35 км сети с 16-тью тысячами крючьев», - сообщил заместитель руководителя Управления береговой охраны ПС КНБ РК капитан I ранга Талгат Туребаев.

Пограничники отконвоировали рыбацкое судно в морской порт, а находившихся в нем граждан Азербайджана поместили в изолятор временного содержании УВД Актау.

«На данный момент в отношении задержанных начато досудебное расследование по ст. 392 ч. 1 УК РК (нарушение государственной границы). Идут следственные мероприятия, в результате которых может быть добавлена еще одна статья», - сказал Талгат Туребаев.

252 просмотров


Старости
Представитель Путина:
Представитель Путина: "ЕС не даст Армении того, что дает Россия" эксклюзив
Наша погода
Сегодня 23° / 16°
27 Сен 18° / 13°
28 Сен 17° / 12°
29 Сен 19° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0296 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Российская авиация уничтожила бронетехнику ИГИЛ видео
Манат укрепился к евро
Стрельба у резиденции президента Филиппин
В Казахстане арестовали азербайджанских браконьеров
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Трое израильтян убиты на Западном берегу реки Иордан
Курдистан объявил о независимости последние итоги
Чем сложнее у России дела, тем нужнее Брюсселю Баку наша аналитика
Arash Medikсal представил в Баку три революционных проекта на правах рекламы; фото
Несменяемая вечная Меркель наше послесловие
Демократию в Грузии решили отложить до 2024 года haqqin.az из Тбилиси
Азербайджанские коммунисты отпразднуют 100-летие революции в России эксклюзив
Джон Маккейн об «очень плохом» прогнозе врачей
Александр Коновалов: «Цели и задачи Кремля и Курдистана совпадают» эксклюзив
На морском дне ученые обнаружили реликтовый лес
Лидер удинов: «Карабахские армяне нас поглощают. Надежда на Азербайджан!» эксклюзив
Информатора WikiLeaks не пустили в Канаду За измену родине
Сильное землетрясение в Тихом океане
Госдеп: «США не виновны в гибели российского генерала»
Боевики ПКК напали на микроавтобус в Турции есть погибшие и раненые
Результаты референдума в Курдистане будут объявлены через 72 часа
Сильный ветер в Масаллы сорвал крышу дома
США: Ирак должен быть единым для противостояния Ирану
Международная торговая ярмарка в Пхеньяне Несмотря на санкции
В Китае заблокировали WhatsApp
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться