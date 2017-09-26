В Казахстане арестовали азербайджанских браконьеров

В Мангистауской области сотрудниками береговой охраны Пограничной службы Комитета нацбезопасности Казахстана за незаконное пересечение границы и по подозрению в браконьерстве задержаны трое граждан Азербайджана. Все правонарушители помещены в следственный изолятор, сообщает haqqin.az со ссылкой на Tumba.kz.

По информации пограничной службы КНБ Казахстана, предполагаемые нарушители государственной границы были замечены в 17 километрах от мыса Песчаный.

Заметив корабль пограничников, нарушители на большой скорости пытались уйти от погони в юго-восточном направлении. Быстроходный пограничный катер «Нурлыжол» под командованием Олжаса Куанова начал преследование.

Отмечено, что только после предупредительного выстрела в воздух подозреваемые в браконьерстве остановились и в итоге все трое были задержаны пограничниками.

Сообщается, что байда задержанных была «оборудована всем необходимым», включая три двигателя мощностью 225 и 250 лошадиных сил.

«При погоне нарушители избавились от улова... Из воды извлечены 35 км сети с 16-тью тысячами крючьев», - сообщил заместитель руководителя Управления береговой охраны ПС КНБ РК капитан I ранга Талгат Туребаев.

Пограничники отконвоировали рыбацкое судно в морской порт, а находившихся в нем граждан Азербайджана поместили в изолятор временного содержании УВД Актау.

«На данный момент в отношении задержанных начато досудебное расследование по ст. 392 ч. 1 УК РК (нарушение государственной границы). Идут следственные мероприятия, в результате которых может быть добавлена еще одна статья», - сказал Талгат Туребаев.