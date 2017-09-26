Минобороны России опубликовало в Twitter видео с нанесением ударов по бронетехнике террористической группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Идлиб, передает РИА Новости.
#سوريا— Минобороны России (@mod_russia) 26 сентября 2017 г.
توجيه الضربات الجوية على ورشة تفخيخ السيارات إرهابيي #النصرة بـ #إدلب pic.twitter.com/uKo3mEoKti
Ранее официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолеты российской авиагруппы нанесли 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб в САР.
По его словам, это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению "джихадмобилей". Он подчеркнул, что по всем ударам имеются данные объективного контроля.
Конашенков пояснил, что уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе атаки террористов 18 сентября позиций российских военных полицейских на севере провинции Хама с целью последующего захвата российских военнослужащих в заложники.
#سوريا— Минобороны России (@mod_russia) 26 сентября 2017 г.
توجيه الضربات الجوية على راجمات صواريخ إرهابيي #النصرة بـ #إدلب pic.twitter.com/a32XKbxbVX