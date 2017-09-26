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США уличили Иран во лжи: «Новая ракета – фейк»

 

22 сентября Иран не проводил испытания новой баллистической ракеты средней дальности. Видеозапись запуска ракеты, которую распространило иранское телевидение, является «фейком», передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники.

По данным СМИ, эта видеозапись была сделана в январе 2017 года, а заснятый тогда пуск прошел неудачно: ракета взорвалась в воздухе вскоре после старта.

Напомним, 22 сентября в Тегеране прошел парад с демонстрацией новых образцов ракетного вооружения. Впервые иранские военные показали новую баллистическую ракету «Хорремшехр», дальность полета которой составляет 2 тыс. км. А уже через несколько часов иранское телевидение показало запись с пуском данной ракеты. Власти заявили, что испытание ракеты прошло успешно.

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