Массовая казнь в иракской тюрьме

В тюрьме иракского города Эн-Насирия казнили 42 боевиков, обвиненных в причастности к терроризму. Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство юстиции страны, к процедуре исполнения смертной казни были допущены родственники осужденных.

По данным СМИ, все казненные были мусульманами-суннитами.

В организации Amnesty International подтвердили факт массовой казни и подвергли акцию осуждению. «Иракские власти должны признать, что казни не являются ответом на терроризм и не делают жизнь граждан в стране более безопасной», — отметили правозащитники, добавив, то в Ираке нередко казни совершаются после пыток приговоренных и не соответствующих международным нормам судебных процессов.