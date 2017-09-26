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Нефть перестала дорожать

 

Цена нефти обнаружила снижение во вторник в рамках коррекции, оставаясь при этом вблизи рекордных отметок, достигнутых днем ранее, поскольку трейдеры обеспокоены возможным прекращением транзита нефти из Иракского Курдистана после референдума об автономии, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на утро 26 сентября стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% — до 58,4 доллара за баррель. Днем ранее нефть Brent достигла максимума с 3 января в 58 долларов за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,25% — до 52,09 доллара за баррель. В ходе торгов в понедельник цена WTI пробила зафиксированный 19 апреля показатель в 52 доллара за баррель.

Рынки отреагировали на угрозы премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о возможном прекращении транзита нефти из Курдской автономии Ирака в связи с прошедшим там референдумом о независимости. Кроме того, Ирак также призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана.

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