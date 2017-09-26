Спецпредставитель генсека НАТО: «Азербайджан наш надежный партнер»

Азербайджан зарекомендовал себя надёжным партнёром НАТО, заявил журналистам спецпредставитель Генсека альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай на презентации 3-й фазы проекта "Джейранчель", реализуемого ANAMA совместно с НАТО.

«С политической точки зрения отношения между Азербайджаном и НАТО достойным похвалы. Азербайджан зарекомендовал себя надёжным и стабильным партнёром», - заявил Дж.Аппатурай во вторник в Баку.

Он отметил, что Азербайджан внес «существенный и последовательный вклад в миссию НАТО в Афганистане».

«В целом Азербайджан в рамках общих международных инициатив, а также в контексте миссий НАТО вносит последовательный вклад в различные проекты»,- сказал Дж.Аппатурай.

«Наше сотрудничество осуществляется на протяжении многих лет. Азербайджан смог построить свою инфраструктуру обороны, что делает страну надёжной и стабильной»,- добавил он.