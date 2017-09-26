Ильхам Алиев поздравил Меркель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на продолжение их совместной с Ангелой Меркель деятельности по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества.
И.Алиев направил поздравление А.Меркель в связи с победой возглавляемого ею блока ХДС/ХСС на прошедших выборах в Бундестаг.
"Эта победа является доказательством поддержки Вашей политики со стороны германского общества", - отмечается в тексте поздравления, опубликованном на сайте главы Азербайджана.
И.Алиев выразил надежду на продолжение их совместной с А.Меркель деятельности по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества, "укреплению экономических, политических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Германией".