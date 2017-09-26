Саперы все еще ликвидируют последствия взрыва на оружейном складе в Хызы

«В результате взрыва, произошедшего 27 августа на расположенном в Хызы оружейном складе N-ской воинской части Министерства обороны, осколки снарядов распространились даже на территории вблизи прибрежной полосы». Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления на мероприятии «Презентация 3-го этапа реализуемого ANAMA и Фондом доверия НАТО/NSPA «Партнерство во имя мира» проекта «Джейранчель», перспективы проектов Фонда доверия, которые в будущем будут реализованы в Азербайджане» заявил менеджер по операциям ANAMA Самир Поладов.

С.Поладов напомнил, что степень распространения осколков по территории вблизи места взрыва очень высока: «Сразу после взрыва мы незамедлительно мобилизовали наши силы в Хызы. В настоящее время мы очищаем территорию диаметром 20 км. от военных боеприпасов. Территория настолько загрязнена, что очистка будет длиться еще долгое время».

Напомним: 27 августа на расположенном в Хызы оружейном складе N-ской воинской части Министерства обороны АР произошел взрыв, в результате которого пострадали 6 человек.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.