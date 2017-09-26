Мадуро: Трамп изолировал США от остального мира

Американский президент Дональд Трамп изолировал Соединенные Штаты от мира — это его самое значительное достижение на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, цитирует телеканал VTV высказывание венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Достижение Трампа — это самоизоляция США», — подчеркнул Мадуро и добавил, что угрозы Трампа в адрес Венесуэлы не поддержало «ни одно государство» и что, напротив, южноамериканская страна получила поддержку со стороны «120 стран - членов Движения неприсоединения».

Еще же президент Венесуэлы поблагодарил Трампа за то, что тот упомянул его имя во время своего выступления на сессии ГА ООН и тем самым вписал его в историю как борца «против господства империализма янки».