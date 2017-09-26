Тысячи курдов проводят массовые акции в поддержку независимости Курдистана на улицах иранских городов Зенендедж, Мехабад, Бане и др.

Как cообщил haqqin.az иранский политолог Гадир Горкариан, акции проходят без каких- либо эксцессов. Иранское правительство, опасаясь сепаратизма, уже объявило, что не признает итоги референдума и независимость Курдистана. По данным иранских СМИ, в шествиях участвовали почти 80% населения иранской провинции Курдистан. Власти не препятствовали курдам выразить свою солидарность и радость соплеменникам в Ираке, сообщил политолог.

По его словам, происходящее в регионе является частью геополитического плана США «Большой Ближней Восток». Иран и Турция сильно обеспокоены референдумом в Северном Ираке. Для Анкары и Тегерана независимость курдов крайне болезненный вопрос, так как волна сепаратизма с легкостью может перекинуться в курдские провинции Турции и ИРИ. Ситуация несколько разрядилась после того, как ООН выразила негативное отношение к референдуму в Иракском Курдистане, сказал Горкариан.

Отметим, что более 93% участников референдума в Иракском Курдистане выступили в поддержку независимости этого региона.