Кудрин: Новые санкции США опаснее предыдущих

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что новые санкции США являются более опасными, чем все предыдущие. Подобное мнение экс-министр высказал в ходе лекций клуба «418», передает телеканал «Дождь».

По словам Кудрина, в России «даже не раскусили до конца значение нового санкционного закона, который принят Конгрессом США». «Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями. Новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире, если они будут взаимодействовать с санкционным предприятием, могут подвергнуться санкциям США», — пояснил Кудрин.

По мнению Кудрина, многие европейские компании «будут бояться» взаимодействовать с российскими компаниями, «которые могут взаимодействовать с нашими же санкционными компаниями». Он отметил, что «тем самым возникает цепочка „инфицирования“ по действию этого закона».

«Поэтому многие мировые компании ограничат взаимодействие с нашими компаниями. Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября — октябре. И мы пока не видели, как это будет работать. В течение нескольких месяцев может быть будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список», — добавил эксперт.