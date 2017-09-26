Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов является лидером нынешней Лиги чемпионов по количеству лет, проведенных в одном клубе.

Наставник чемпионов Азербайджана опережает главных тренеров остальных участников групповой стадии. Гурбанов тренирует «Карабах» с 2008 года. На втором месте среди 32 главных тренеров наставник соперников «Карабаха» - мадридского «Атлетико» - Диего Симеоне. Он был назначен на этот пост в 2011 году.

Если же выходить за рамки Лиги чемпионов, то лидером европейского футбола по количеству проведенных лет в одном клубе можно назвать руководителя «Арсенала» Арсена Венгера, чьи подопечные в этом сезоне выступают в Лиге Европы. «Вечный» Венгер тренирует лондонский клуб с 1996 года.