Азербайджанский чиновник попал под колпак за пропаганду Курдистана

Правоохранительные органы расследуют деятельность заведующего юридического отдела ИВ Лачинского района Физули Танрывердиева в социальных сетях. Как сообщает агентство АПА, чиновник распространял фотографии и посты в поддержку независимости Иракского Курдистана.

По информации агентства, правоохранительные органы проверяют эти материалы на предмет их законности, после чего им будет дана юридическая оценка.

В то же время, как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, такого рода частная деятельность всегда контролируется соответствующими службами, поскольку потенциально содержит угрозу перерождения в пропаганду сепаратизма.

Напомним, что накануне в Иракском Курдистане прошел рефрендум о независимости, более 93% участников которого выступили в поддержку независимости региона.