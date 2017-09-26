Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ожидаются непродолжительные дожди. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 16 - 18°, днем - 19 - 22° тепла. В Баку ночью будет 16 - 18°, днем - 20 - 22° тепла.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность - 80 - 90%.

Минэкологии предупреждает, что 27 - 28 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается нестабильная погода и периодические дожди. Усилится северо-западный ветер. Температура воздуха понизится на 5 - 7 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, данные явления неблагоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей.