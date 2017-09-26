Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Италии в нашей стране Аугусто Массари, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

В ходе встречи была обсуждена военно-политическая ситуация в регионе, пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, рассмотрено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран и в рамках программ НАТО, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.