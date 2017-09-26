Легендарный Арриго Сакки: «Матч с «Карабахом» может стать позором «Ромы»

Знаменитый бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки заявил, что если «Рома» не настроится должным образом на предстоящий матч с «Карабахом», то итальянскую команду вновь ждет позор.

«Если «Рома» настроится на игру с «Карабахом» как на матч с мадридским «Реалом», то беспокоиться не стоит, - заявил Сакки. – А если нет, то может случиться то же самое, что в матче с белорусским БАТЭ. И это будет позором».

Легендарный тренер имел в виду матч групповой стадии Лиги чемпионов, состоявшийся в сентябре 2015 года. Тогда белорусская команда в родных стенах обыграла «Рому» со счетом 3:2, после чего в Риме команды сыграли вничью 0:0.

В конце 1980-х Сакки по два раза выигрывал вместе с «Миланом» Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. В его активе также победа в чемпионате и Суперкубке Италии. В 1989 году Сакки был признан лучшим футбольным тренером мира. В 1991 году он возглавил сборную Италии, которую привел к серебряным медалям чемпионата мира-1994.

Матч «Карабах» - «Рома» состоится завтра на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.