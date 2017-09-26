Нездоровая атмосфера в банковской системе – все еще ахиллесова пята азербайджанской экономики. Что же стоит предпринять для качественного изменения плачевной ситуации? Как восстановить кредитование экономики, что станет большим импульсом для развития ненефтяного сектора?

Проблемы отечественной банковской системы haqqin.az обсудил с известным экспертом, главой компании Alta International Investment and Finance Consulting Камиллой Алиевой.

- После вашей остро-критичной оценки ситуации в банковском секторе страны, высказанной в получившем широкий резонанс июльском интервью азербайджанским СМИ – ведь его просмотрели более 100 тысяч человек, - можете ли вы сказать, что произошли какие-то сдвиги в данной связи?

- Должна сказать, что за столь короткое время ситуация просто не могла кардинально измениться. Однако следует отметить, что наш финансовый сектор стал на несколько шагов ближе к позитивным переменам.

В августе на пост исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов был назначен новый человек, что дает надежду на более профессиональный подход к деятельности этой структуры. А 15 сентября, со времени известного указа президента Ильхама Алиева, начался крайне важный для предпринимателей страны процесс создания ОАО «Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана».

Не сомневаюсь, что проблемы нашей банковской сферы решаемы, а принятие ряда мер поможет не только преодолеть стагнацию в этом секторе, но и добиться заметного оживления экономики в целом.

- О каких именно проблемах сегодня идет речь?

- Выделила бы два особо злободневных, сказала бы даже, наиболее жгучих вопроса. Это, во-первых, так называемая перекредитованность населения и чрезмерно завышенные процентные ставки по кредитам. Отсюда, как результат, увеличение невозвратных кредитов и ухудшение финансового состояния как самих банков, так и их клиентов-кредиторов. А поскольку большинство кредиторов составляют частные предприниматели, то непомерно высокие кредитные ставки и чрезвычайно усложненные процедуры кредитования просто не оставляют шансов на здоровое развитие бизнес-среды в стране. В условиях, когда государство стремится развивать ненефтяной сектор, такая кредитная политика банков только усугубляет ситуацию в этой сфере.

С другой стороны, серьезно влияет на положение и то, что банки собирают слишком «дорогие» деньги вкладчиков, выплачивая им доход с высокой процентной ставкой. Это ведет к тому, что кредитные деньги также становятся «дорогими».

Между тем выплата процентного дохода на депозитные вклады в странах Европы осталась в далеком прошлом. Банки Европы платят мизерные проценты за то, что вкладчики размещают свои средства на их счетах. А в Швейцарии с вкладчиков вообще взимают комиссию, если они хотят держать свои денежные средства на счетах банка. По сути, получается, что не банк платит проценты вкладчику, как к этому привыкли мы, а вкладчик платит банку. Отсюда и дешевые кредиты в иностранных банках.

- Но если наши банки, как в Европе, снизят процентные ставки на депозитные вклады, то какой же у граждан будет резон держать свои деньги в банках?

- Поясню. В действительности дела обстоят таким образом, что все меньше людей вносят вклады в банки. Понижение ставок на валютные вклады, закрытие банков и недоверие к финансовой среде – вот те факторы, которые заставляют людей держать свои сбережения под подушкой или вкладывать их в недвижимость. Часть населения, которая все еще хранит денежные средства на депозитных счетах, – лишь малый процент от вкладчиков докризисного времени.

К сожалению, на данном этапе в Азербайджане нет альтернативных банковских продуктов, то есть гражданам выбирать оказывается не из чего. В отличие от европейских стран, в Азербайджане нет паевых инвестиционных фондов, нет трастов, практически не существует лицензированных инвестиционных компаний. Практика выдачи лицензий инвестиционным компаниям, можно сказать, вообще отсутствует. Все эти факторы, безусловно, серьезно сказываются на денежных средствах населения.

- Используя метафору из вашего интервью, хотелось бы знать: так в каком же направлении следует рыть тоннель, чтобы выйти из сложившейся ситуации?

- Как ни странно это звучит, но порой сложные проблемы имеют достаточно простые решения. Прежде всего следует обратиться к успешным моделям, уже апробированным в зарубежной инвестиционной практике.

Поскольку компания, которую я возглавляю, имеет международную ориентированность, к нам за консультациями часто обращаются представители бизнеса, и физические лица, имеющие бизнес-интересы за рубежом, и каждый раз я убеждаюсь, что решение многих их проблем лежит в плоскости применения международных инвестиционных технологий. Заметьте, я говорю о финансах, а не о деньгах – это, как говорится, две большие разницы.

- Объясните, пожалуйста, ваше рассуждение для несведущих…

- Постараюсь. Сегодня ситуация в финансовой сфере требует совершенно нового, я бы сказала, радикального подхода к переформатированию. С одной стороны, прежняя схема - «депозит-кредит» больше не работает, стала неэффективной. С другой – на руках у населения страны скопился избыточный капитал, который на сегодняшний день просто не работает и, по сути, изъят из финансового оборота.

В мировой практике в такой ситуации выход находили в инвестиционном банкинге. Но, к сожалению, не все наши банки занимаются инвестициями на должном уровне. Лишь в нескольких банках есть квази-отделы, которые могут предлагать определенные услуги инвестиционного характера, например, брокерские, но не более того. Поэтому я вижу лишь один выход: надо запустить такие апробированные в международной практике финансовые механизмы и продукты, которые позволят людям получать не мизерный пассивный доход, а, став участниками финансового рынка, иметь солидные прибыли от его активного оборота.

- Иначе говоря, вы полагаете, что людям следует массово включаться в инвестирование разных отраслей хозяйствования?

- Нет, конечно. Никакой массовости. Подобное может быть интересно лишь для экономически активной части населения, понимающей, что проценты с депозитов в реальности – это лишь иллюзия прибыли, не покрывающей порой даже годовую инфляцию.

Судите сами. Максимальная процентная ставка на застрахованный манатный депозит составляет 15%. И в то же время, согласно данным Госкомстата, цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане только в январе-апреле 2017 года в годовом исчислении выросли на 13,5%. Посчитайте, сколько можно заработать за свои кровные денежки при таком положении. Если же учесть масштабы долларизации вкладов в банках под максимально 3% годовых, то можете представить, как выглядит реальная картина.

Кроме того, в то время как нормальный бизнес приносит прибыль в среднем 15-25% в год, предпринимателям приходится иметь дело с банковскими кредитами с высокими процентными ставками. Какой же смысл в таком бизнесе? Работа с банками в нынешнем их состоянии дает мизерные возможности для заработков бизнеса. Приходится искать альтернативные пути.

- В чем же конкретно состоят ваши альтернативные предложения?

- Если конкретно, то я бы поделила предложения на две части – для государственных структур и для бизнеса. Наши аналитики из отдела инновационных разработок компании сейчас активно прорабатывают пакет предложений-услуг государственным компаниям с целью привлечение инвестиций в госсектор.

В частности, в сложившейся ситуации было бы целесообразно создание единой государственной структуры по управлению инвестициями. Такое учреждение могло бы предлагать физическим и юридическим лицам государственные инвестиционные проекты. Граждане получили бы возможность вкладывать свои сбережения в реальные проекты. Вкладчик в таком случае переходит в разряд владельца или совладельца того или иного бизнеса. Помимо пассивного дохода, люди получат также шанс стать бизнесменами и владеть долей чего-то более значимого, нежели просто счет в банке.

Подобные меры значительно усилили бы приток денежных средств в экономику Азербайджана, способствуя ее развитию, в частности ненефтяного сектора, на что государством делается особенный упор. У Азербайджана появились бы дополнительные возможности для привлечения местных и иностранных инвесторов. Соответственно, увеличилось бы и количество новых рабочих мест, что в нынешнее непростое время также является весьма позитивным фактором для экономического развития нашей республики.

Есть и другие крайне интересные, на мой взгляд, предложения.

- Может, все же назовете, какие ваши рекомендации могут стать наиболее привлекательными для бизнеса?

- Отмечу, что их привлекательность в том, что наша консалтингово-инвестиционная компания «Альта» занимается практикой внедрениям инвестиционных продуктов, не имеющих пока аналогов в нашей стране. Помимо предоставления широкого спектра финансово-консалтинговых и иммиграционных услуг, наши предложения для бизнеса сосредоточены вокруг предоставления трех новых видов сервиса.

Во-первых, это финансовый инжиниринг, направленный на управление частным капиталом (широко распространенный в мире Private Wealth Services, PWS). Частным эмитентам с крупным капиталом эта услуга, наряду с корпоративным инвестиционным менеджментом, дает преимущество доступа к современным инвестиционным технологиям как комплексному решению выхода на новые рынки и привлечению капитала из Европы и Америки.

Вторая предоставляемая нами услуга – сервис инвестиционных платформ, в рамках которого клиентам со средними финансовыми возможностями предоставляется профессиональное сопровождение инвестиционной платформы (post-launch), а также дается возможность для установления международных связей и стимулирования своего бизнеса.

И наконец третья услуга – это финансовый кондоминиум, рассчитанный на объединение в инвестиционный пул клиентов с ограниченными денежными средствами. У каждого из таких инвесторов недостаточно средств для создания устойчивого прибыльного бизнеса, однако технологии кондоминиума позволяют собрать их в нужном количестве и под конкретный инвестиционный проект. Такие инвестиционные пулы помогают по мере аккумуляции в них денежных средств инвестировать их в высоколиквидные активы, связанные со строительством, управлением недвижимостью, запуском высокотехнологичных стартапов.

На наш взгляд, эти три сервиса в комплексе охватывают различные сегменты экономически активного населения и дают нашим клиентам возможность не просто продвигать свои инвестиционные предложения, но и адресно находить под них инвесторов. Естественно, с нашей помощью. Проще говоря, будет создана единая сводная база, и мы сможем помочь всем участникам схемы: как инвесторам, так и бизнесменам, находящимся в поисках денежных средств-инвестиций.

При этом инвестор не замораживает свои деньги на счету, а, напротив, превращает их в инвестиционный актив – они работают на него, причем как внутри страны, так и за рубежом. А бизнесменам более не придется задумываться о «дорогих» кредитах в банках. Он просто избавлен от ежемесячных выплат по ним, зачастую лишающих его сна.

Комплекс упомянутых услуг позволяет и инвесторам, и бизнесменам разного уровня обращаться к нам. А мы, в свою очередь, оценим ситуацию, сам бизнес и его шансы на инвестирование. Мы знаем инвесторов и людей, находящихся в поисках инвестиций просто знакомим их, но уже на профессиональном уровне. Все что нужно для этого – опыт, знания и международные связи в данной сфере - у нас имеется.

Аналогов данных видов финансовых услуг в Азербайджане нет, а необходимость в создании связки «инвестор – инвестиционный проект» просто огромная.

- А как же риски? Что вы можете сказать об этой стороне проблемы?

- Риски есть в любой сфере. Невозможно получить прибыль без рисков. Ваш вклад в банке – это тот же риск. Однако есть и отличия. Наша компания сама заинтересована в минимизации инвестиционных рисков. Поэтому при планировании инвестиционного портфеля и выборе продукта клиент сможет сам выбрать подходящий именно ему вариант: минимальные, средние или высокие риски. Естественно, что чем выше запросы к сумме прибыли, тем выше могут быть и риски. Но клиент будет всесторонне информирован и сумеет сделать осознанный, а не рекламный выбор.

На втором этапе наши инвестиционные технологии позволят клиентам самим отслеживать, куда вложены их деньги, как и куда происходит движение их денежных средств. Это очень принципиальное отличие от банка, вкладывая в который вы не можете знать, куда они уходят и в какой момент их можно потерять. И, наконец, самое главное – все риски, связанные с управлением финансами инвестора, динамикой доходов и другими аспектами финансовой активности, компания «Альта» берет на себя. А в условиях рыночной экономики это очень и очень важно.

- Спасибо за познавательную беседу. Это действительно очень интересные услуги, и они наверняка будут востребованы.

- Несомненно, я в этом убеждена. Сегодня нашей экономике, ее финансовой составляющей жизненно необходимы свежий взгляд и инновационные подходы. Только так можно разглядеть за деревьями лес, а за лодками – корабли.