Спецслужбы России нашли "телефонного террориста"

Российские спецслужбы установили личность организатора масштабной телефонной атаки на объекты в городах, которая началась 10 сентября. Как сообщает паблик Mash, им стал 28-летний член группировки "Исламское государство" Альберт Абрамов.

Абрамов родился в Ставропольском крае, но переехал в Сирию, где примкнул к террористам. Звонками с сообщениями о заложенных бомбах он рассчитывал усыпить бдительность россиян.

Массовые сообщения о заминированности зданий и мест массового скопления людей начали поступать 11 сентября. Эвакуации из-за этого подверглись уже несколько сотен тысяч человек в разных населенных пунктах России.