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Эрдоган: «Израиль не сможет спасти Курдистан»

 

Израиль, поддержавший референдум о независимости в Иракском Курдистане, не сможет оказать ему помощь в случае экономической блокады со стороны соседних государств, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.

Референдум состоялся в понедельник. По итогам подсчета 9% бюллетеней более 93% участников высказались за независимость региона. Окончательные же результаты официально оглашены будут в четверг.

"Кто поддержал референдум, кто признает результаты? Один Израиль. Ну и что? Косово признали десятки стран, а до сих пор оно не смогло стать государством. Что даст признание Израиля? Думаете, что провели референдум и справились? Как только мы начнем применять санкции, перекроем нефтяной вентиль — наступит конец. Все доходы на этом прекратятся. Как только фуры перестанут ездить в Северный Ирак, там нечего будет есть. Как Израиль будет им что-то поставлять? Пожалуйста, пусть попробует", — сказал Эрдоган, выступая перед преподавателями высших учебных заведений в Анкаре.

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