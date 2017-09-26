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Армения может оказывать давление на Россию? комментирует для haqqin.az Алексей Борисенков

Автор: Наир Алиев, отдел информации, Москва 

Успешен ли проект «Евразийской интеграции»? Этот вопрос далеко не праздный, ведь Армения – страна-участница Евразийского экономического союза, вовсю готовится к подписанию в ноябре соглашения с Европейским союзом.

В рамках Форума молодых лидеров государств Евразии, который организовали политологический центр «Север - Юг» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службой при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, специальный корреспондент haqqin.az побеседовал со специалистом факультета международного регионоведения и регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС Алексеем Борисенковым.

Алексей Борисенков

- Евразийский экономический союз это успешный проект, на ваш взгляд?

- В ходе дискуссий во время нашего форума мы решили, что этот проект успешный. И я с этим согласен. Конечно, по сравнению с другими интеграционными объединениями прошло не так много времени, чтобы мы были готовы интегрироваться политически, а не только экономически.

- Но если все достаточно неплохо, то почему некоторые страны ЕАЭС, например Армения, пытаются заключить соглашение с Европейским союзом?

- Я думаю, что в вопросах международных отношений не ставятся условия, мол, «сотрудничайте только в рамках данного интеграционного объединения».

Возможно сотрудничество и с Европейским союзом, и с другими объединениями и странами.

- Есть информация, что текст нынешнего договора между Арменией и ЕС соответствует соглашению от 2013 года, подписанию которого воспротивилась Москва и от которого в итоге  отказался Ереван. Так что же сейчас изменилось?

- К сожалению, ответа на этот вопрос у меня нет, но политическая и внешнеполитическая ситуация под воздействием каких-то факторов имеет особенность меняться.

- Можно ли предположить, что ноябрьское соглашения между Арменией и ЕС все-таки не будет подписано?

- Может быть и такой вариант.

- И с чем это может быть связано?

- С выбором людей, которые принимают государственные и политические решения, касающиеся вопросов внешней политики.

- Как в Армении, так и в России?

- Да.

- Многие международные эксперты, в том числе и российские, считают, что последние действия Армении: громкие заявления об уходе на Запад, участие в учениях НАТО и т.д. – это попытка шантажа, желание что-то выторговать у России…

- Я не обладаю полной информацией по данному вопросу, тем более сложно комментировать то, как это подают СМИ. Ну да, возможно, это давление (Армении на Россию – Ред.). Мы прекрасно знаем, что любые внешнеполитические процессы это давление одних сторон на других.

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