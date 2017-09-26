Разгорается скандал между Украиной и Венгрией

Будапешт решил блокировать в дальнейшем все решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, в связи с подписанием президентом Украины закона об образовании, передает Интерфакс сообщение министерства иностранных дел Венгрии.

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - приводит "Европейская правда" слова главы МИД Венгрии Петера Сиярто.

В сообщении отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу". "Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", - сказал Сиярто.

Ранее сообщалось, что официальный Будапешт настаивает на пересмотре языковой статьи закона об образовании в Украине, поскольку, по мнению венгерских властей, он нарушает права 150-тысячного венгерского нацменьшинства в Закарпатье.