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Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани референдум в Курдистане

 

Тема референдума о независимости в Иракском Курдистане обсуждалась в понедельник во время телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с его турецким и иранским коллегами - Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Традиционно Кремль не раскрывает деталей таких разговоров, отметил Песков.

"Тема, действительно, затрагивалась в ходе телефонных разговоров. В данном случае позиция России не претерпела каких-либо изменений. Мы по-прежнему считаем, что сохранение территориальной и политической целостности государств чрезвычайно важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе и урегулирования тех критических проблем, которыми этот регион изобилует", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить, обсуждалась ли тема референдума в Иракском Курдистане лидерами трех стран.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся в понедельник. Его официальные итоги будут оглашены в четверг.

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