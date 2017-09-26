Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани референдум в Курдистане

Тема референдума о независимости в Иракском Курдистане обсуждалась в понедельник во время телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с его турецким и иранским коллегами - Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Традиционно Кремль не раскрывает деталей таких разговоров, отметил Песков.

"Тема, действительно, затрагивалась в ходе телефонных разговоров. В данном случае позиция России не претерпела каких-либо изменений. Мы по-прежнему считаем, что сохранение территориальной и политической целостности государств чрезвычайно важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе и урегулирования тех критических проблем, которыми этот регион изобилует", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить, обсуждалась ли тема референдума в Иракском Курдистане лидерами трех стран.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся в понедельник. Его официальные итоги будут оглашены в четверг.